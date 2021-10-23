الدبيبة: تأمين الانتخابات لن يحدث إلا بدور رائد لوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 12:40 مساء
الدبيبة خلال كلمته في الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، طرابلس ، 23. أكتوبر 2021. ( الوزارة)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن تأمين الانتخابات المرتقبة لن يحدث «إلا من خلال دور وزارة الداخلية الرائد بما تضم من أفراد ومراكز ومديريات».

وأضاف في كلمته، خلال افتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، المنعقد في طرابلس، اليوم السبت، إن الشرطة وعناصر وزارة الداخلية يجب أن يكون ولاؤهم الأول لله ثم الوطن، وعليهم كذلك «وضع مصلحة البلاد فوق كل المصالح».

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الدبيبة: الشرطة صمام أمان لحماية المواطن الليبي
واعتبر أن عناصر الشرطة «صمام الأمان» لحماية المواطن الليبي، مضيفًا: «قوتكم وهيبتكم أساس قوي لهيبة الدولة وفرض سلطة وسيادة القانون».

وأشار إلى تقديم كل الحوافز المعنوية والمادية وتفعيل القانون رقم 4 لجميع عناصر قطاع الشرطة، مع اعتماد العناصر التي تتوافر بها المعايير المهنية اللازمة لعناصر الأمن.

وعن كليات الشرطة، قال إن هناك سعيًا لتطويرها ورفع كفاءتها وكذلك كفاءة أعضاء هيئة التدريس بها، وتدريب أفرادها، ومدها بجميع الوسائل التقنية الحديثة.

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