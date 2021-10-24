«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات والصحة والمواد الغذائية

تطور معدل التضخم العام في ليبيا خلال النصف الأول من العام 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

أظهرت إحصائية حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن معدل التضخم بلغ 1.9% في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 272.6 نقطة بزيادة 8.2 نقطة على أساس سنوي، مقابل 264.4 نقطة خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وأشار المصرف المركزي في تحليله لاتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية إلى ارتفاع معدل التضخم في أغلب المجموعات السلعية عدا مجموعة الترفيه والثقافة. وقال إن الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية قد زاد بواقع 6.9 نقطة، أي ما يعادل 2.3% إلى 264.2 نقطة.

وأضاف أن مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد سجل الرقم القياسي فيها 176.2 نقطة، بزيادة قدرها 1.4 نقطة، أو بنسبة 0.8%. كذلك ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 8.7 نقطة، أو ما يعادل 2.5%، ليسجل 349.5 نقطة.

ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الاتصالات والصحة

أما مجموعة الصحة، فقد سجل الرقم القياسي لها 335.6 نقطة، بزيادة 12.5 نقطة، أي ما يعادل نسبة 2.5%. وأيضًا الرقم القياسي لمجموعة النقل الذي ارتفع بواقع 5.7 نقطة، ليصل إلى 187.9 نقطة، بما يعادل 3.1%. كما زاد الرقم القياسي لمجموعة الاتصالات بنسبة 6.3%، ليصل إلى 83 نقطة.

وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.5% مسجلًا 340.6 نقطة، وأيضًا في مجموعة التبغ التي زاد فيها الرقم القياسي 1.5 نقطة وبنسبة 0.6% ليصل إلى 264.2 نقطة. وفي مجموعة الملابس والأحذية سجل الرقم القياسي فيها 413.1 نقطة، بارتفاع 3.9 نقطة بنسبة 1%.

كذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شهدت زيادة في الرقم القياسي بواقع 8 نقاط، وبنسبة 2.9%، ليصل إلى 286.8 نقطة. في حين استقرت الأسعار في مجموعة التعليم، وانخفضت في مجموعة الترفية والثقافة بنسبة 1.6%.

معدلات التضخم في مجموعات السلع والخدمات الرئيسية في النصف الأول من العام 2020 (المركزي)