«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات والصحة والمواد الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 03:32 مساء
تطور معدل التضخم العام في ليبيا خلال النصف الأول من العام 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

أظهرت إحصائية حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن معدل التضخم بلغ 1.9% في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 272.6 نقطة بزيادة 8.2 نقطة على أساس سنوي، مقابل 264.4 نقطة خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وأشار المصرف المركزي في تحليله لاتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية إلى ارتفاع معدل التضخم في أغلب المجموعات السلعية عدا مجموعة الترفيه والثقافة. وقال إن الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية قد زاد بواقع 6.9 نقطة، أي ما يعادل 2.3% إلى 264.2 نقطة.

وأضاف أن مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد سجل الرقم القياسي فيها 176.2 نقطة، بزيادة قدرها 1.4 نقطة، أو بنسبة 0.8%. كذلك ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 8.7 نقطة، أو ما يعادل 2.5%، ليسجل 349.5 نقطة.

ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الاتصالات والصحة
أما مجموعة الصحة، فقد سجل الرقم القياسي لها 335.6 نقطة، بزيادة 12.5 نقطة، أي ما يعادل نسبة 2.5%. وأيضًا الرقم القياسي لمجموعة النقل الذي ارتفع بواقع 5.7 نقطة، ليصل إلى 187.9 نقطة، بما يعادل 3.1%.  كما زاد الرقم القياسي لمجموعة الاتصالات بنسبة 6.3%، ليصل إلى 83 نقطة.

وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.5% مسجلًا 340.6 نقطة، وأيضًا في مجموعة التبغ التي زاد فيها الرقم القياسي 1.5 نقطة وبنسبة 0.6% ليصل إلى 264.2 نقطة. وفي مجموعة الملابس والأحذية سجل الرقم القياسي فيها 413.1 نقطة، بارتفاع 3.9 نقطة بنسبة 1%. 

كذلك مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شهدت زيادة في الرقم القياسي بواقع 8 نقاط، وبنسبة 2.9%، ليصل إلى 286.8 نقطة. في حين استقرت الأسعار في مجموعة التعليم، وانخفضت في مجموعة الترفية والثقافة بنسبة 1.6%.

معدلات التضخم في مجموعات السلع والخدمات الرئيسية في النصف الأول من العام 2020 (المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
بالصور: سقوط سبعة أبراج كهرباء نتيجة الرياح القوية ضمن دائرة توزيع تاورغاء
ليبيا
«طماطم».. شركة أردنية تسعى لفرض نفسها في سوق الألعاب الإلكترونية للهواتف الذكية
اقتصاد
أوباما يتهم الجمهوريين بتهديد الديمقراطية قبل انتخابات محلية بفرجينيا
دولى
بالصور: وزارة الرياضة تكرم بطلة العرب اللاعبة رتاج السائح
رياضة محلية
حاكم محافظة إيرانية يتلقى صفعة قوية خلال حفل تنصيبه (فيديو)
دولى
معركة سياسية في الولايات المتحدة حول إجراءات تصويت المواطنين
دولى
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل أزمة تأخر وصول بيشارا التنزاني لملاقاة الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
أول كلاسيكو «يتيم» دون ميسي ورونالدو بين برشلونة وريال مدريد
رياضة عالمية
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
«ليفت» تعترف بـ4 آلاف اعتداء جنسي طاولت زبائنها
سيارات
«فايزر»: لقاح «كورونا» فعال للأطفال بنسبة 90%
طب وصحة
نجاح أول عملية لاستئصال الكلى في مستشفى «ابن سينا» بسرت
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سورية
عربى
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
ضربة موجعة لبوروسيا دورتموند بغياب هالاند
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تقر قانونا للحد من الفروض المدرسية