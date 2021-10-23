مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يزور السعودية غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 05:07 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (المجلس الرئاسي)

قال مصدر قريب من المجلس الرئاسي، إلى «بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس محمد المنفي، سيتوجه غدًا إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إن الزيارة رسمية وستستغرق يومين، وهي الأولى للمنفي إلى المملكة منذ توليه المجلس الرئاسي، يبحث خلالها المنفي، مع المسؤولين السعوديين، العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة، وتطورات الأزمة الليبية، والموقف الدولي والإقليمي منها.

والخميس، سلم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس المجلس الرئاسي؛ لزيارة فرنسا في شهر نوفمبر المقبل، لحضور مؤتمر باريس الدولي،

- لودريان يسلم المنفي دعوة لحضور مؤتمر باريس

على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، ويهدف أساسًا للتباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لوزير الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي، لمبادرة دعم استقرار ليبيا، الذي عقد المنفي على هامش أعماله عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة.

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