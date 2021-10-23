وزارة الداخلية تمنح درع الشرطة لرئيس المجلس الرئاسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 23 أكتوبر 2021, 04:47 مساء
وزير الداخلية خالد مازن مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي, 23 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

قدم وزير الداخلية اللواء خالد مازن، اليوم السبت، درع الشرطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناسبة الذكرى 57 لتوحيد الشرطة، الذي يوافق الثامن من أكتوبر الجاري.

فيما أشاد الوزير بـ«اهتمام رئيس المجلس الرئاسي بوزارة الداخلية، وحرصه على منحها كافة الإمكانات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل احترافية»، لتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في كافة مناطق ليبيا، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

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وبحسب البيان، قدم المنفي الشكر لمنتسبي قطاع الداخلية، «على الجهود التي قدموها من أجل تأمين المؤتمر الوزاري لمبادرة دعم استقرار ليبيا»، الذي عقد خلال اليومين الماضيين، والمساهمة في نجاحه، مؤكدًا دور المؤسسة الشرطية في تحقيق الأمان والاستقرار في كافة مناطق ليبيا.

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