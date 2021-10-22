«الداخلية»: ضبط 127 مطلوبا على ذمة قضايا في طرابلس خلال شهرين

ضبط متهمين من قبل فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط 127 مطلوبا على ذمة قضايا، في طرابلس، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية سجل خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، القبض على 127، متهما من المطلوبين على ذمة عدد من القضايا.

وتابعت، أن القضايا المطلوب على ذمتها المتهمين، تشمل الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة، وتزوير الأوراق، والاعتداء على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، بالإضافة إلى جرائم القتل والخطف والسرقة بالإكراه والتزوير والنصب والاحتيال، واختراق منظومات مصارف تجارية وسرقة ملايين الدنانير.

- وزير الداخلية يؤكد دور أعيان المنطقة الغربية لإنجاح العملية الأمنية

وأكدت الوزارة إحالة جميع المقبوض عليهم لجهات الاختصاص والنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم، فيما جاءت هذه الحملة، ضمن «الجهود المبذولة في ضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة».