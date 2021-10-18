وزير الداخلية يؤكد دور أعيان المنطقة الغربية لإنجاح العملية الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 04:49 مساء
لقاء اللواء خالد مازن عددًا من أعيان المنطقة الغربية. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، خلال لقائه اليوم الإثنين، عددًا من أعيان المنطقة الغربية بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس على دورهم في إنجاح العملية الأمنية وتقديم خدماتها للمواطنين.

وقالت وزارة الداخلية إن اللقاء جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم المنطقة الغربية ووضع الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه المناطق الغربية أمنيًّا وخدميًّا.

- وزير الداخلية يطلع على مهام ونشاطات الملحق الأمني بالسفارة الليبية في تونس
- وزير الداخلية يلتقي قيادات من الشرطة النسائية بطرابلس وبنغازي والجفرة (صور)

وأضافت أن اللقاء تطرقت أيضًا إلى مناقشة الدور المهم للأعيان في التعاون مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة داخل المنطقة الغربية من أجل إنجاح سير العملية الأمنية وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والخدمية للمواطنين.

عدد من أعيان المنطقة الغربية خلال لقائهم مع اللواء خالد مازن. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
اللواء خالد مازن خلال لقائه مع عدد من أعيان المنطقة الغربية. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
عدد من أعيان المنطقة الغربية خلال لقائهم اللواء خالد مازن. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان
عربى
القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
ليبيا
سكان الموصل يحيون المولد النبوي للمرة الأولى في مسجد النوري منذ تدميره قبل سنوات
دولى
بالفيديو: ثنائي توتنهام ينقذان مشجع نيوكاسل من الموت في المدرجات
رياضة عالمية
اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال
رياضة محلية
«الأورومتوسطي» يطالب بتجميد «صفقة الزوارق» الأوروبية مع ليبيا
ليبيا
تفاصيل جديدة.. قاتل النائب البريطاني خضع لبرنامج لمكافحة «الإرهاب».. و«تبنى ...
دولى
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس: أيام الرعب والبرد القارس في قصر ...
عربى
3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين...
ليبيا
مقترحات تجزئة الانتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى الاستقلال مع الاقتراع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعمر أطول.. قليل من اللحوم كثير من الخضروات والفاكهة