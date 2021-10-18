وزير الداخلية يؤكد دور أعيان المنطقة الغربية لإنجاح العملية الأمنية

لقاء اللواء خالد مازن عددًا من أعيان المنطقة الغربية. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، خلال لقائه اليوم الإثنين، عددًا من أعيان المنطقة الغربية بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس على دورهم في إنجاح العملية الأمنية وتقديم خدماتها للمواطنين.

وقالت وزارة الداخلية إن اللقاء جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم المنطقة الغربية ووضع الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه المناطق الغربية أمنيًّا وخدميًّا.

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وأضافت أن اللقاء تطرقت أيضًا إلى مناقشة الدور المهم للأعيان في التعاون مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة داخل المنطقة الغربية من أجل إنجاح سير العملية الأمنية وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والخدمية للمواطنين.

عدد من أعيان المنطقة الغربية خلال لقائهم مع اللواء خالد مازن. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

اللواء خالد مازن خلال لقائه مع عدد من أعيان المنطقة الغربية. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

عدد من أعيان المنطقة الغربية خلال لقائهم اللواء خالد مازن. الإثنين 18 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)