وزير الداخلية يلتقي قيادات من الشرطة النسائية بطرابلس وبنغازي والجفرة (صور)

جانب من لقاء وزير الداخلية خالد مازن مع عدد من القيادات الشرطية النسائية، 11 أكتوبر 2021. (الوزارة)

اجتمع وزير، اللواء خالد مازن، مع عدد من القيادات الشرطية المكلفات بأقسام الشرطة النسائية في كل من طرابلس وبنغازي والجفرة؛ لبحث مسألة تطوير قدرات المرأة في العمل الشرطي.

كما ضم الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مقر الوزارة بطرابلس رئيسة مكتب شؤون المرأة بالوزارة؛ وكذلك مسؤولة التطوير والتأهيل بالإدارة العامة للتدريب؛ ورئيسة قسم حماية الأسرة بمديرية أمن مصراتة؛ وعددًا آخر من القيادات.

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واستعرض الوزير رؤية وزارة الداخلية تجاه تطوير قدرات المرأة وتذليل الصعاب التي تواجهها. كما استمع إلى شرح من الحاضرات عن مهام عملهن، مؤكدًا ارتياحه لسير العمل، داعيًا إياهن إلى بذل مزيد الجهود.

جانب من لقاء وزير الداخلية خالد مازن مع عدد من القيادات الشرطية النسائية، 11 أكتوبر 2021. (الوزارة)

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه مع عدد من القيادات الشرطية النسائية، 11 أكتوبر 2021. (الوزارة)

جانب من لقاء وزير الداخلية خالد مازن مع عدد من القيادات الشرطية النسائية، 11 أكتوبر 2021. (الوزارة)