بالصور: وفد دبلوماسي ألماني يزور المدينة القديمة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 06:27 مساء
زيارة الوفد الدبلوماسي الألماني للبلدة القديمة, 22 أكتوبر 2021. (السفارة الألمانية)

أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، نيلس آلن، والسفير الألماني، ميخائيل أونماخت والمسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، جولة في أزقة المدينة القديمة في طرابلس.

وأكدت السفارة الألمانية التي نشرت صورا من الزيارة، إعجاب الوفد بـ«هذه المعالم التاريخية وبإطلالة البحر الأبيض وبترحيب الناس»، وفق منشور للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيما أكدت السفارة أن برلين ستظل «صديقة وفية لليبيا»، وداعمة للاستقرار والأمن ومؤيدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وشارك الوفد الألماني في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، الذي احتضنته العاصمة طرابلس، أمس الخميس.

وأمس الخميس، أبدى «آلن»، خلال لقاء مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، استعداد الحكومة الألمانية لتقديم أي دعم في المجال الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

البلدة القديمة, 22 أكتوبر 2021. (السفارة الألمانية)
زيارة الوفد الدبلوماسي الألماني للبلدة القديمة, 22 أكتوبر 2021. (السفارة الألمانية)
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