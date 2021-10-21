لعمامرة يؤكد للمنفي استمرار دعم الجزائر لليبيا وشعبها من أجل تحقيق السلام والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 09:53 مساء
لقاء المنفي مع لعمامرة في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

جدّد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التأكيد على استمرار دعم بلاده «لليبيا وشعبها من أجل تحقيق السلام والاستقرار»، مؤكدا أهمية مساعدة ليبيا لتجاوز هذه المرحلة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء لعمامرة والوفد المرافق له مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، وذلك عقب مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي ولعمامرة ناقشا خلال اللقاء «سبل إنجاح مبادرة استقرار ليبيا، ودعم جهود المجلس الرئاسي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وتعزيز مبادرات المصالحة الوطنية بين الليبيين».

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ورحّب المنفي في بداية اللقاء بالوزير الجزائري والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتقديره لمساندة الجزائر قيادةً وشعبًا للشعب الليبي.

من جهته عبر وزير الخارجية الجزائري خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة ليبيا، والمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي في العاصمة طرابلس الذي شهد مشاركة أكثر من 25 وزيرًا ومبعوثًا وممثلاً دوليًا.

لقاء المنفي مع لعمامرة في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع لعمامرة في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع لعمامرة في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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