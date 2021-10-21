نص البيان الصحفي للمؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا

المنقوش ووزير الخارجية الكويتي أثناء تلاوة البيان الصحفي لمؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، البيان الصحفي الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا، الذي جاء في 9 نقاط تضمنت التأكيد على التزام الحكومة بمقررات مؤتمري برلين الأول والثاني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بليبيا.

وأكدت الفقرة الأولى من البيان «الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا».

كما أكدت النقطة الخامسة «أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر 2021»، وشددت النقطة السادسة على أن «إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية».

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النص الكامل للبيان الصحفي الصادر في ختام المؤتمر الوزاري «دعم استقرار ليبيا» والذي ألقته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش.

طرابلس، الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 .

«تشرفنا اليوم في ليبيا بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات المشاركة في المؤتمر الوزاري حول مبادرة استقرار ليبيا.

حيث تم التأكيد على النقاط التالية:

1- الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا.

2- التزام الحكومة التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءا من القرار 1970 والقــرارات اللاحقة، لا سيما قراري مجلس الأمـن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

3- ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقي الدول لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس.

4- الإشادة بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الأفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.

5- أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر 2021.

6- إن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.

7- عزم الحكومة الليبية الأخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأن إطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي كخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.

8- دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة التي عُقدت بجنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2021.

9- احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها.

صدر في طرابلس بتاريخ 21 أكتوبر 2021 .