اللافي: تأكيد ألماني على دعم المجلس الرئاسي وصولا لإجراء الانتخابات

من لقاء اللافي ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية في طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (عبدالله اللافي)

أكد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلس أنين، اليوم الخميس، استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي، وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي للوزير الألماني بالعاصمة طرابلس؛ حيث يشارك في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، وفق بيان مقتضب صادر عن اللافي.

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وأشاد اللافي «بدور ألمانيا البارز في استقرار ليبيا، ورعايتها لمؤتمري برلين (1و2) اللذين أديا لوقف إطلاق النار، والذهاب للعملية السياسية التي أنتجت السلطة التنفيذية»، وفقًا لخارطة الطريق التي تهدف «لاستقرار ليبيا بإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي».

وتشارك في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.