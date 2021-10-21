ألمانيا «مستعدة» لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات

أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلس آلن، اليوم الخميس، استعداد الحكومة الألمانية لتقديم أي دعم في المجال الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الألماني في طرابلس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ حيث بحثا «سُبل دعم الحكومة الألمانية للمسار الديمقراطي في ليبيا، والتعاون مع المفوضية في سبيل الإيفاء بمهامها خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، لما يمثله استقرار ليبيا على أمن وسلام المنطقة»، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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وخلال اللقاء، عبَّر الوزير الألماني عن «ارتياحه» للمستوى «المتقدم من الجاهزية الفنية التي بدت عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستعداداتها وتحضيراتها المواكبة للمعايير العالمية»، وفق البيان.