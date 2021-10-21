استئناف مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» بجلسة «مغلقة»

صورة للمشاركين في مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، 21 أكتوبر 2021. (صورة من بث مباشر)

استؤنفت فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في العاصمة طرابلس بجلسة مغلقة، لم يعلن عنها مسبقًا ولم توضع على جدول الأعمال.

وأعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، استئناف أعمال المؤتمر قبل أن ينقطع البث مباشر.

وتشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

وبدأت فعالياته بكلمة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اعتبر فيها أن انعقاد المؤتمر في العاصمة طرابلس، يعد «تأكيدًا على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص».