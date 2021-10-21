وزير خارجية الكويت: يجب عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح إن بلاده تدعم الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، مشددًا على ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار في كلمته بمؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس اليوم الخميس، إلى «موقف الكويت الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة من المجلس الرئاسي والحكومة وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا».

ودعا إلى «تغليب المصالح العليا وإيجاد الحلول السلمية ونبذ العنف والالتزام بقرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة «5+5» بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».

وتابع: «هناك حرص عربي على وحدة واستقرار ليبيا ورفض جميع أنواع التدخل».