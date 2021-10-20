الدبيبة: استقرار ليبيا السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والذهاب للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 10:33 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (أرشيفية: الإنترنت)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة «تمسك الليبيين بخيار السلام والاستقرار»، مؤكدا أن استقرار ليبيا «هو السبيل الوحيد» لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات في موعدها.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأربعاء، إن «تمسك الليبيون بخيار السلام والاستقرار، وأن طرابلس اليوم استعادت عافيتها ورمزيتها كعاصمة موحدة، فاستقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، والذهاب للانتخابات في موعدها. مرحباً بالعالم في ليبيا».

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يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا الذي تنظمه حكومة الوحدة الوطنية وتستضيفه العاصمة طرابلس غدا الخميس بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من 21 دولة ومنظمة حكومية.

وبدأت الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر منذ الاثنين في الوصول إلى العاصمة طرابلس، التي حلت فيها مبكرة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

ووصل إلى طرابلس وزراء خارجية كل من الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، وتونس عثمان الجرندي، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، نيلز أنين. 

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