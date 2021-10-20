الجمعية العمومية توافق على مدّ العمر القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 05:54 مساء
صنع الله خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة غير العادي، الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)

وافقت الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، في ختام اجتماعها غير العادي للعام الجاري الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله «على مدّ العمر القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة غير العادي للعام الجاري خصص «لمناقشة مدّ العمر القانوني للشركة».

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وشارك في الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، العماري محمد، وأبوالقاسم شنقير، وجادالله العوكلي، بحضور رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إبراهيم أبو بريدعة، وعدد من المختصين من المؤسسة.

صنع الله خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة غير العادي، الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (مؤسسة النفط)
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