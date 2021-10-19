شركة البريقة تعلن إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 04:16 مساء
إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إصلاح «عطب» على خط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي، القادم من مستودع الزاوية النفطي، وإيقاف التسرب الناجم عما وصفته الشركة بـ«التعديات المتكررة وغير المسؤولة من قبل بعض المواطنين».

وقالت شركة البريقة، في بيان اليوم، إن فريق الصيانة بالشركة تمكَّن ليلة أمس، من إصلاح العطب الذي طرأ على خط إمدادات الوقود 16 بوصة المغذي لمستودع طرابلس النفطي، والقادم من مستودع الزاوية النفطي، وإيقاف التسرب الناجم عن العطب الذي نتج بسبب «التعديات المتكررة وغير المسؤولة من قبل بعض المواطنين».

وأوضحت الشركة أن التعديات لا تزال مستمرة على حرمة الخطوط، والتي بلغت نحو 300 تعدٍ، رغم المحاولات والبلاغات العديدة التي تقدمت بها الشركة إلى جهات الاختصاص في محاولة منها لحماية مسار الخطوط وإبعاد شبح الخطر على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على أن مثل هذه الأعطال تؤثر بشكل مباشر على كميات الوقود المستلمة بخزانات الشركة بمستودع طرابس النفطي.

- «أنوار الخليج» تفرغ 31 مليون لتر بنزين بميناء طرابلس البحري

وناشدت شركة البريقة المواطنين احترام المسافة القانونية، وعدم البناء أو الزراعة على خطوط الإمداد، مضيفة أنها بصدد الذهاب في «خطوات قانونية متقدمة» تجاه المتعدين على حرمة هذه الخطوط ورفع الأمر إلى الجهات القضائية والدوائر المسؤولة بالدولة، وتقديم بلاغات لمكتب النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرادعة ضد المخالفين، خاصة أن هذه التعديات تمثل خطرًا يهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعوق عمليات الشركة التشغيلية.

فيما تقدم رئيس لجنة الإدارة المهندس إبراهيم أبوبريدعة، بالشكر لجميع العاملين الذين واصلوا العمل ليل نهار، لإتمام عمليات الصيانة وإعادة تشغيل الخط ومباشرة عمليات الضخ.

إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)
إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)
إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)
إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)
إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
البيت الأبيض: نطلب من «أوبك» معالجة إمدادات النفط.. و«احتيال محتمل» وراء رفع ...
اقتصاد
بالصور.. «الترجي» التونسي يستقبل بعثة «الاتحاد» بالورود
رياضة محلية
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
خلال لقاء مع المنفي.. مكونات المرج تطالب بالمحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة ...
ليبيا
الحكم على وزيرة جزائرية سابقة بالسجن ثلاث سنوات بتهم ذات صلة بالفساد
دولى
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
لتطوير عالم «ميتافيرس» .. «فيسبوك» تقدم 10 آلاف وظيفة في أوروبا
اقتصاد
السفيرة البريطانية لـ«الديبية»: ندرس منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس
ليبيا
«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اختفاء اثنين من موظفيها
ليبيا
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
«الأمن الداخلي» يكشف كيف تسلل إلى ليبيا منفذو «هجوم كورنثيا» العام 2015
ليبيا
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير