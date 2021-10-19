شركة البريقة تعلن إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي

إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إصلاح «عطب» على خط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي، القادم من مستودع الزاوية النفطي، وإيقاف التسرب الناجم عما وصفته الشركة بـ«التعديات المتكررة وغير المسؤولة من قبل بعض المواطنين».

وقالت شركة البريقة، في بيان اليوم، إن فريق الصيانة بالشركة تمكَّن ليلة أمس، من إصلاح العطب الذي طرأ على خط إمدادات الوقود 16 بوصة المغذي لمستودع طرابلس النفطي، والقادم من مستودع الزاوية النفطي، وإيقاف التسرب الناجم عن العطب الذي نتج بسبب «التعديات المتكررة وغير المسؤولة من قبل بعض المواطنين».

وأوضحت الشركة أن التعديات لا تزال مستمرة على حرمة الخطوط، والتي بلغت نحو 300 تعدٍ، رغم المحاولات والبلاغات العديدة التي تقدمت بها الشركة إلى جهات الاختصاص في محاولة منها لحماية مسار الخطوط وإبعاد شبح الخطر على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على أن مثل هذه الأعطال تؤثر بشكل مباشر على كميات الوقود المستلمة بخزانات الشركة بمستودع طرابس النفطي.

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وناشدت شركة البريقة المواطنين احترام المسافة القانونية، وعدم البناء أو الزراعة على خطوط الإمداد، مضيفة أنها بصدد الذهاب في «خطوات قانونية متقدمة» تجاه المتعدين على حرمة هذه الخطوط ورفع الأمر إلى الجهات القضائية والدوائر المسؤولة بالدولة، وتقديم بلاغات لمكتب النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرادعة ضد المخالفين، خاصة أن هذه التعديات تمثل خطرًا يهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعوق عمليات الشركة التشغيلية.

فيما تقدم رئيس لجنة الإدارة المهندس إبراهيم أبوبريدعة، بالشكر لجميع العاملين الذين واصلوا العمل ليل نهار، لإتمام عمليات الصيانة وإعادة تشغيل الخط ومباشرة عمليات الضخ.

إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)

إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)

إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)

إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)

إصلاح «عطب» بخط إمدادات الوقود المغذي لمستودع طرابلس النفطي, (شركة البريقة لتسويق النفط)