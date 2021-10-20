«الداخلية»: قفل طريق بالعاصمة خلال انعقاد مؤتمر دعم واستقرار ليبيا‎

تعليق علم ليبيا في أحد شوارع طرابلس (فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، إقفال طريق الـشـط ‏الممتد من جزيرة اسبان إلى جزيرة دوران سـوق الثلاثاء والطرق ‏المؤدية لها من الساعة السادسة صباح غدٍ ولحين إشعار آخر، لاستضافة المؤتمر الدولي لدعم واستقرار ليبيا‎.‎

ولفتت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «الـدخول والـخروج ‏لمطار معيتيقة الدولي سـيكون عبر جزيرة دوران اسبان»، مشيرة إلى أن «الدوريات العامـة ستحرص على تأمين ذلك»‎.‎

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وبدأ، أمس الثلاثاء، وصول الوفود المشاركة في المؤتمر، فيما أشارت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية إلى وضع الترتيبات الأمنية لتأمين الوفود من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي. كما نشرت صورًا لانتشار القوات في مواقع إقامة الوفود وطريق انتقالهم.

حسب رسم توضيحي نشرته الإدارة يشمل المشاركين، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والجزائر وتونس والمغرب ومصر والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا. كما تشارك في المؤتمر أميركا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.