بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 01:22 صباحا
الأهالي والزوايا الصوفية والكشافة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في شوارع مدينة درنة (تصوير: طه الديباني)

احتفل أهالي مدينة درنة، الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث خرج مشايخ ومريدي الطرق الصوفية وزهرات وفتيان الحركة العامة للكشافة والمرشدات في شوارع المدينة، وسط مشاركة الأهالي مصحوبين بأطفالهم.

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وانطلق موكب الاحتفال من أمام المسجد العتيق، بينما حضر موكب الحركة العامة للكشافة والمرشدات من أمام نادي دارنس، والتقى الجميع في ساحة مسجد الصحابة ليشكلوا موكبًا احتفاليًا زين شوارع درنة.

وتميزت الاحتفالات بخروج المواطنين وبعض العائلات إلى ساحة مسجد الصحابة، حيث رددوا قصائد المديح للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والأهازيج الشعبية التي تتناقلها الأجيال خلال هذه المناسبة منذ مئات السنين.

ولاحتفالات المولد النبوي في درنة تقاليد عريقة، حيث الجذور الصوفية للمدينة، رغم المحاولات المتكررة في السنوات الماضية من قبل التيار السلفي منع الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة.

الأهالي والزوايا الصوفية والكشافة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في شوارع مدينة درنة (تصوير: طه الديباني)
الأهالي والزوايا الصوفية والكشافة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في شوارع مدينة درنة (تصوير: طه الديباني)
الأهالي والزوايا الصوفية والكشافة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في شوارع مدينة درنة (تصوير: طه الديباني)
الأهالي والزوايا الصوفية والكشافة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في شوارع مدينة درنة (تصوير: طه الديباني)
الأهالي والزوايا الصوفية والكشافة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في شوارع مدينة درنة (تصوير: طه الديباني)
الأهالي والزوايا الصوفية والكشافة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في شوارع مدينة درنة (تصوير: طه الديباني)
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