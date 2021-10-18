افتتاح قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 05:21 مساء
قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي الذي افتتح الإثنين 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

افتتح مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، اليوم الإثنين، قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بالمركز، بحضور أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق؛ عبدالكريم بوطابونة وهاشم امصادف ومنصور امداوي، وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالمركز.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، أبوبكر الرفادي لـ«بوابة الوسط»، إن قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي جرى تجهيزه بكافة وأحدث الوسائل التشخيصية، بالإضافة إلى وجود اختصاصي جراحة وآشعة وجهاز موجات فوق الصوتية و«الماموغرام»، وكذلك معمل متكامل للفحص عن الأورام وتحليل الأنسجة لتحديد نوع الأورام، ليكون القسم جاهزًا لاستقبال الحالات.

وأضاف الرفادي أنه بعد تشخيص الحالات كخطوة أولى بالقسم يتم إيواء الحالات التي تتطلب عمليات جراحية بمركز طبرق الطبي. أما الحالات التي تحتاج إلى علاج كيماوي فيتم علاجها داخل القسم.

وأكد الرفادي أن القسم الجديد هو «القسم النموذجي الوحيد بالمنطقة الشرقية»؛ لأنه مجهز بجميع الوسائل التشخصية لأمراض سرطان الثدي، ويعد الأول من نوعه على مستوى المراكز الطبية والمستشفيات بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن القسم سيقدم الرعاية الكاملة من الكشف والعلاج وإجراء العمليات بأحدث الأجهزة المتخصصة في الكشف عن سرطان الثدي مجانًا داخل مركز طبرق الطبي، مشيرًا إلى أن رئيسة قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي فايزة اسبيتة أكدت أن القسم سيشرع في استقبال الحالات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي الذي افتتح الإثنين 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي الذي افتتح الإثنين 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي الذي افتتح الإثنين 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي الذي افتتح الإثنين 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي الذي افتتح الإثنين 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
قسم الكشف المبكر وعلاج أمراض الثدي بمركز طبرق الطبي الذي افتتح الإثنين 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)
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