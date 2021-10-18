ندوة علمية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في سرت

الندوة العلمية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في سرت. (الإنترنت)

نظم قطاع الصحة في بلدية سرت، اليوم الإثنين، ندوة علمية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك ضمن فعاليات حملة الشهر الوردي الخاص بالتوعية بالمرض، التي انطلقت تحت شعار «فحصك الآن أمان واطمئنان»، وتتضمن تنظيم عدد من الندوات العلمية التوعوية.

وأشرف على تنظيم الندوة مركز علاج الأورام بالتعاون مع العيادة المجمعة، ومستشفى «ابن سينا التعليمي» وإدارة الخدمات الصحية، ومكتب الشؤون الاجتماعية في بلدية سرت.

وركزت الندوة العملية التي أُقيمت بقاعة العيادة المجمعة في سرت، على ثلاثة محاور: الأول قدمته الدكتورة سعاد القعود، وبينت من خلاله أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والثاني عن دور الآشعة في تشخيص سرطان الثدي وقدمته الدكتورة بسمة العلاق، والثالث عن العوامل النفسية والاجتماعية المصاحبة لمرضى السرطان واستعرضتها سمية إمطير.

وشهدت الندوة أيضًا مشاركة الدكتورة فتحية عطالله التي تحدثت عن قصتها مع سرطان الثدي.

وبدأت، على هامش الندوة، العيادة الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي بالعيادة المجمعة وفحص عدد من الحالات من سن 40 عامًا فما فوق من المترددات عليها عن طريق التشخيص بجهاز «ماموغرام».

العيادة المتنقلة المخصصة للكشف المبكر على سرطان الثدي بالعيادات المجمعة في سرت. (الإنترنت)