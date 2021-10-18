السفيرة البريطانية لـ«الديبية»: ندرس منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 03:05 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الديبية والسفيرة البريطانية كارولاين هرندل بديوان مجلس الوزراءـ 18 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قالت حكومة الوحدة الوطنية إن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، ناقش مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، «ضرورة بدء السفارة البريطانية في منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس»، ونقلت عن السفيرة تأكيدها أنه «سيتم في المدة القريبة المقبلة، والعمل جارٍ على دراسة الأمر وتنفيذه».

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء مع السفيرة البريطانية كارولاين هرندل، والتي سلمت دعوة رئيس الوزراء البريطاني لحضور مؤتمر تغير المناخ العالمي المنعقد بمدينة غلاسكو والذي سيحضره ما يزيد على 140 من قادة دول العالم، حسب بيان صادر عن الحكومة.

دعم بريطاني لمؤتمر استقرار ليبيا
وأكدت السفيرة دعم بلادها لحكومة الوحدة الوطنية ولمؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده الخميس المقبل بطرابلس. فيما رحب الدبيبة بالسفيرة مشيدا بتواجدها في طرابلس ومتابعة عمل سفارة بلادها من مقرها.

وفي 13 أكتوبر الجاري، التقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، نظيرتها البريطانية ليز تروث. وقالت المنقوش في تغريدة على «تويتر» إن اللقاء، الذي عُقِد في العاصمة البريطانية لندن، ناقش «آخر التطورات في ليبيا»، دون أن تكشف مزيد التفاصيل.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الديبية يتلقى دعوة المشاركة في مؤتمر المناخ من السفيرة البريطانية كارولاين هرندل بديوان مجلس الوزراءـ 18 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الديبية والسفيرة البريطانية كارولاين هرندل بديوان مجلس الوزراءـ 18 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الديبية والسفيرة البريطانية كارولاين هرندل بديوان مجلس الوزراءـ 18 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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