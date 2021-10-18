الدبيبة يوجه بمراجعة عقود مصلحة أملاك الدولة

اجتماع الدبيبة مع مجلسي إدارتي مصلحتي التخطيط العمراني وأملاك الدولة، 18 أكتوبر 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى مصلحة أملاك الدولة بمراجعة العقود والالتزامات القائمة عليها، موجها بأن تكون «أداة فاعلة في حماية أملاك الدولة، ومراجعة أي إجراءات تخص الاستثمار، وإعطاء دور فاعل للبلديات من أجل دعم التنمية المحلية».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلسي إدارتي مصلحتي التخطيط العمراني وأملاك الدولة بحضور وزراء المالية، والإسكان والتعمير، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة المصلحتين للعام 2021، ومعرفة مدى تناغمها مع خطة «عودة الحياة»، وكذلك قدرتهما على مساعدة الجهات المختلفة بالدولة في تنفيذ مهامها.

واستمع الدبيبة إلى المشكلات والتحديات التي تواجههما، مؤكدا أن دعم هذه المؤسسات ضمن خطة الحكومة، ولا يمكن أن تنجح أي خطة دون تفعيل مهام مؤسسات الدولة المختلفة.