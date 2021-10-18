مفوضية الانتخابات تعقد مؤتمرا حول مستجدات القوانين الانتخابية الأحد المقبل

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، حول مستجدات التشريعات والقوانين الصادرة بشأن انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

وقال المفوضية، في بيان اليوم الإثنين، إن المؤتمر يتناول آخر التطورات على ساحة العمليات الانتخابية، وما اتخذته من إجراءات تضمن التزامها بما تعهدت به نحو تنفيذ «انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية» تحقق إرادة وآمال الليبيين.

وأبدت تطلعها إلى «مؤازرة إعلامية حرة ووطنية وهادفة»، للوصول إلى الانتخابات التي يترقبها الليبيون في 24 ديسمبر «لتُنير دربهم نحو بناء الدولة المدنية، وإرساء قواعد الديمقراطية، فلا صوت يعلو على صوت الوطن، ولا كلمة أشد وقعا من كلمات أبنائه».

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وفي 12 أكتوبر الجاري، خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري مجلس المفوضية؛ «لإيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، وذلك إلى حين التوافق حولها.

وسبق أن أعلنت المفوضية تسلمها رسميا قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، المقدمين من مجلس النواب.