مفوضية الانتخابات تعقد مؤتمرا حول مستجدات القوانين الانتخابية الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 01:37 مساء
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، حول مستجدات التشريعات والقوانين الصادرة بشأن انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

وقال المفوضية، في بيان اليوم الإثنين، إن المؤتمر يتناول آخر التطورات على ساحة العمليات الانتخابية، وما اتخذته من إجراءات تضمن التزامها بما تعهدت به نحو تنفيذ «انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية» تحقق إرادة وآمال الليبيين.

وأبدت تطلعها إلى «مؤازرة إعلامية حرة ووطنية وهادفة»، للوصول إلى الانتخابات التي يترقبها الليبيون في 24 ديسمبر «لتُنير دربهم نحو بناء الدولة المدنية، وإرساء قواعد الديمقراطية، فلا صوت يعلو على صوت الوطن، ولا كلمة أشد وقعا من كلمات أبنائه».

اقرأ أيضا: مجلس الدولة يخاطب المفوضية العليا لوقف العمل بقوانين الانتخابات

وفي 12 أكتوبر الجاري، خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري مجلس المفوضية؛ «لإيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، وذلك إلى حين التوافق حولها.

وسبق أن أعلنت المفوضية تسلمها رسميا قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، المقدمين من مجلس النواب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان
عربى
القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
ليبيا
سكان الموصل يحيون المولد النبوي للمرة الأولى في مسجد النوري منذ تدميره قبل سنوات
دولى
بالفيديو: ثنائي توتنهام ينقذان مشجع نيوكاسل من الموت في المدرجات
رياضة عالمية
اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال
رياضة محلية
«الأورومتوسطي» يطالب بتجميد «صفقة الزوارق» الأوروبية مع ليبيا
ليبيا
تفاصيل جديدة.. قاتل النائب البريطاني خضع لبرنامج لمكافحة «الإرهاب».. و«تبنى ...
دولى
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس: أيام الرعب والبرد القارس في قصر ...
عربى
3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين...
ليبيا
مقترحات تجزئة الانتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى الاستقلال مع الاقتراع
ليبيا
إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي
منوعات
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعمر أطول.. قليل من اللحوم كثير من الخضروات والفاكهة