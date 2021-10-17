الأرصاد: طقس معتدل وسماء صافية على غالبية مناطق ليبيا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسا معتدلا اليوم، تتراوح فيه درجات الحرارة بين 22 و37 درجة.

كما توقع المركز في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الأحد، تكاثر السحب بداية من مساء الغد، على مناطق غرب ليبيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرتـسهل الجفارة جبل نفوسة :-

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء يوم الغد, مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلي متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية على غالبية المناطق، وتسجل انخفاضا بعد غد الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات ـ مرادة:

حالة السماء: السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من ليلة الغد مع فرصة سقوط أمطار، خاصة مساء الثلاثاء على بعض المناطق، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية على غدامس ـ الحمادة والجفرة وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على باقي المناطق. سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية، فشمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية, ولا تتجاوز 28 درجة على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الثلاثاء على غالبيةالمناطق.