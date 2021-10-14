لجنة الخارجية بـ«النواب» تطالب تركيا بـ«خطوات» لتعزيز العلاقات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 04:02 مساء
لقاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع أعضاء بمجلس الأمة التركي عبر التقنية الافتراضية، 14 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بخطوات من الجانب التركي لتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك خلال لقاء عبر التقنية الافتراضية بعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي، برئاسة أحمد يلدز رئيس جمعية الصداقة التركية الليبية، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس الأمة التركي عاكف كيلش.

وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، الخميس، أن أبرز هذه الخطوات «فتح القنصلية في بنغازي وتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين، وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، وتفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين، وتهيئة الظروف لعودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا.

وشدد العقوري، خلال اللقاء على «ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وأن يكون لتركيا دور في خلق الظروف المناسبة لاستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات المقبلة». بدوره، دعا عضو مجلس النواب سالم أقنان خلال اللقاء إلى «ضرورة العمل على حلحلة أي إشكاليات قائمة، ومنها تنظيم رحلات الطيران مباشرة من المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى تركيا، وأن تكون تركيا صديقة لكل الليبيين».

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وأكد أعضاء مجلس الأمة التركي أهمية العلاقات مع ليبيا والقائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على العمل لتعزيزها، واتفق الحاضرون على أهمية التعاون البرلماني في متابعة الموضوعات التي تم تناولها.

وفي وقت سابق الخميس، حض وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل بطريقة «حرة» و«عادلة» و«ذات مصداقية». جاء ذلك تعليقا من تشاووش أغلو على لقائه في العاصمة التركية أنقرة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

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