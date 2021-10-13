«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد

ملازم ثاني- سراج شطيب علي (اللواء 444 قتال)

أعلنت الوحدة العسكرية «اللواء 444 قتال»، اليوم الأربعاء، اغتيال أحد ضباطه، في مدينة بني وليد.

وقالت الوحدة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن ملازم ثاني- سراج شطيب علي، الذي يحمل «الرقم العسكري 39204 ، قُتِلَ غدرًا صباح اليوم باغتيالٍ جبان في مدينته بني وليد»، على حد تعبيرها.

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وتابعت: «بهذا الحدث في استشهاد البطل وهذا المصاب الجلل؛ فإننا نؤكد عزمنا المضي قدمًا في مكافحة الجريمة، وأن هذه الأعمال الجبانة لن تثني عزيمةَ المنتسبين للّواء، وأن كل يد آثمة أجرمت في حق الوطن ستنال العقاب الملائم وستخضع للعدالة».

ملازم ثاني- سراج شطيب علي (اللواء 444 قتال)