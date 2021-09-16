تحرير 8 مصريين كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد

المصريون الذين جرى تحريرهم بأحد أوكار مهربي البشر في بني وليد. (فيديو بثه اللواء 444 قتال)

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مساء اليوم الخميس، تحرير 5 مخطوفين من الجنسية المصرية كانوا محتجزين في «أحد الأوكار» ببني وليد، وذلك بعد اقتحام «مفارز» تابعة له فجر اليوم عدة أوكار للخارجين عن القانون في المدينة.

وأوضح «اللواء 444 قتال» أن العصابة الخاطفة التي احتجزت المصريين كانت تطالب أهالي المخطوفين بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، مشيرًا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الخِطّة الموضوعة لمحاربة التّهريب والعصابات الإجراميّة الخارجة عن القانون.

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وسبق أن أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، في 10 مارس الماضي، تحرير قرابة 120 مهاجرًا كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد أغلبهم يحملون الجنسية المصرية.

كما جرى تحرير أكثر من 20 مصريًا آخرين أواخر العام الماضي كانوا محتجزين لدى عصابات التهريب، بحسب ما أعلنت مديرية أمن بني وليد حينها.