مراقبة تعليم سرت تبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 08:47 مساء
طلاب يؤدون الامتحانات بمدرسة في سوق الجمعة بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث مدير مراقبة التربية والتعليم ببلدية سرت، مفتاح عبد الكافي، آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، التي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عبد الكافي، مع مديري المكاتب ورؤساء لجان الإشراف على امتحانات طلبة الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ولجنة الإشراف المكلفة من وزارة التربية والتعليم.

وقال مراقب التعليم سرت إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع شهد التأكيد على اللوائح المنظمة لامتحانات طلبة الشهادة الثانوية العامة الأدبي والعلمي، التي ستنطلق السبت المقبل، فى عشر لجان امتحانية، وفقًا للمواعيد المحددة من وزارة التعليم.

- جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية
- جدول امتحان القسم الأدبي بالشهادة الثانوية

وتابع أن الاجتماع شدد أيضًا على أهمية توفير المناخ التربوي، والابتعاد عن العشوائية، والعمل بروح الفريق الواحد وتجنيد كل الجهود من أجل إنجاح عملها.

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