أحوال الطقس اليوم: تكاثر السحب شمالا مع سقوط أمطار متفرقة

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق شمال البلاد، مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المرصد، تراجع درجات الحرارة بداية من غد الثلاثاء على غالب المدن.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، خصوصًا على الدواخل ومناطق الجبل، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

تتكاثر السحب بداية من ظهر اليوم، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خصوصًا على مناطق الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بداية من مساء اليوم.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح جنوبية على بعض المناطق، إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدًا على غالب المناطق.