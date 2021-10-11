نتائج تحقيقات النيابة في تسرب الغاز السام بالقوارشة

إسعاف مصابين بتسمم جراء تسرب غاز في منطقة القوارشة (صفحة مركز بنغازي الطبي على فيسبوك)

أعلن مكتب النائب العام، الأحد، نتائج التحقيقات على خلفية حادثة تسرب غاز الكلور المسال تحت الضغط، في منطقة القوارشة، نتيجة انعدام وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها أساليب نقل وتخزين وتداول الغازات الخطرة.

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن نيابة شرق بنغازي الابتدائية باشرت، تحت إشراف مكتب المحامي العام بنغازي، التحقيق في واقعة اختناق 64 مواطنا جراء استنشاق غاز الكلور، حيث انتقلت إلى مكان التلوث لإثبات حالته وحالة الأشخاص الذين تعرضوا له، ومعاينة الاسطوانات والحاويات مصدر التسرب.

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وأسفرت التحقيقات، وفق البيان المنشور على «فيسبوك»، عن «إثبات واقع سرقة اسطوانات غاز الكلور من داخل مقر محطة تطهير ومعالجة المياه الكائنة في منطقة القوارشة من قبل الجناة الذين تعمدوا التصرف في الشيء المسروق ببيعه لعدد من الأشخاص الممارسين لمهنة بيع وشراء مخلفات المعادن؛ الذين أخدوا بدورهم في التعامل مع الاسطوانات الحاوية للغاز دون مراعاة عنصر الخطر على السلامة العامة».

وأمرت النيابة العامة، عقب انتهاء إجراء الاستجواب، بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة «ارتكابهم جريمة تعريض السلامة العامة للخطر، وشراء أشياء دون التحقق من مشروعية مصدرها».

أعلن البيان «تكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير طب شرعي عن الحالات فور انتهاء ما تتطلبه الرعاية الصحية. كما وجه النائب العام وكلائه بالاستمرار في إجراءات التحقيق وملاحقة مرتكبي جريمة سرقة الاسطوانات».