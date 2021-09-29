تسرب غاز سام يصيب عددا من سكان القوارشة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 12:06 صباحا
إسعاف مصابين بتسمم جراء تسرب غاز في منطقة القوارشة (صفحة مركز بنغازي الطبي على فيسبوك)

أعلن مركز بنغازي الطبي، مساء الثلاثاء، عن استقبال 25 حالة مصابة بتسمم غاز في منطقة القوارشة، غير معروفة المصدر، أو نوعية الغاز حتى الآن.

وقالت مدير إدارة الخدمات الطبية بالمركز فدوى فرطاس، وفق منشور عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، إن «الحالات ما بين أطفال ونساء ورجال وكبار السن وكانوا في حالة سيئة جداً بانقطاع التنفس بشكل كامل»، لافتة إلى أنه جرى «إسعافهم بقسم الطوارئ وإعطائهم العلاج اللازم لتوسيع الشعب الهوائية حتي يتمكنوا من التنفس».

وتابعت فرطاس: «قدمنا لهم جميع الأسعافات والأدوية وصور الأشعة (X_rey) »، مشيرة إلى أنه جرى «إسعاف الجهات التي قامت بإسعاف المصابين، وتم تجهيز دور خاص بالبرج الأول لجميع الحالات المصابة واستكمال إجراءات الدخول لهم في قسم الإيواء للملاحظة خلال 24 ساعة لاستكمال باقي علاجهم الطبي».

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في الأثناء، أفاد سكان في منطقة القوارشة، مساء الثلاثاء، بحدوث حالات اختناق وسعال وأعراض أخرى بشكل مفاجئ، لم يتضح سببها. وروى مواطنون عبر صفحاتهم على «فيسبوك» حالة الخوف التي انتابت السكان، بعدما اتضح أن الأعراض التي حدثت لهم منتشرة في المنطقة، فيما يطالب البعض بإغلاق النوافذ وعدم مغادرة المنازل.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على تعليق فوري من الجهات المسؤولة.

إسعاف مصابين بتسمم جراء تسرب غاز في منطقة القوارشة (صفحة مركز بنغازي الطبي على فيسبوك)
إسعاف مصابين بتسمم جراء تسرب غاز في منطقة القوارشة (صفحة مركز بنغازي الطبي على فيسبوك)
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