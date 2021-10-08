أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في في غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 10:17 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد اعتدال درجات الحرارة في غالب مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تكاثر السحب على الشمال الغربي والجفرة، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة غدا، تصحبها خلايا رعدية وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على الساحل، تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الخليج والدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على الحمادة والجفرة، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها زوابع رعدية أحيانا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية.

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