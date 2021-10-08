أبو خزام يبحث تسهيل عودة المهجرين الليبيين بتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 01:52 صباحا
وزير الدولة لشؤون المهجرين يعقد اجتماعا لبحث أوضاع المهجرين في تونس وتسهيل عودتهم

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو خزام، بمهمة عمل رسمية لبحث ملف المهجرين بتونس، وحل مشاكلهم بشكل عاجل، والعمل على عودتهم لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالقائم بالأعمال بالسفارة الليبية وموظفي مكتب شؤون المهجرين بالسفارة، والملحق القانوني للنفاش حول أوضاع المهجرين في تونس، والاطلاع على آخر الإحصائيات والبيانات، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

كما جرى الاتفاق على الالتقاء بمجموعة من المهجرين يوم الغد للاستماع لهم بشكل مباشر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة بحل مشاكلهم وتسهيل عودتهم لأرض الوطن.

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