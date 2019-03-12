«شؤون المهجرين» تدرس تنظيم ملتقى لإقناع المهجرين الليبيين في تونس بالعودة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 04:37 مساء
لقاء جلالة مع رئيس رابطة الأخوة الليبية التونسية. (إدارة التواصل والإعلام)

تدرس وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني التحضير لتنظيم ملتقى يضم المهجرين الليبيين في تونس بالتعاون مع «رابطة الأخوة الليبية- التونسية»؛ يهدف إلى إقناعهم بالعودة إلى ليبيا وتذليل كافة العراقيل أمامهم، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع رئيس رابطة الأخوة الليبية التونسية، خليفة البوعيشي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع جلالة والبوعيشي جرت خلاله مناقشة «ملف المهجرين الليبيين بالأراضي التونسية، وإيجاد الحلول لإعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، وتحقيق الاستقرار والمساهمة في بناء الدولة».

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