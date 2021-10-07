أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية والموازية (30 سبتمبر - 7 أكتوبر 2021)

أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي. (بوابة الوسط)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية دون تغيير عن تعاملات الخميس الماضي.

وعلى نحو أسبوعي، ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.55 دينار، وارتفع اليورو إلى 5.28 دينارعن 5.27 دينار بفارق قرش واحد، والجنيه الإسترليني إلى 6.19 دينار مقابل 6.13 دينار بفارق 6 قروش، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وحافظت الليرة التركية على سعرها عند مستوى 0.51 دينار، وكذلك اليوان الصيني عند 0.7 دينار. وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.61 دينار، بينما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.24 دينار مقابل 1.23 دينار.

وفي السوق الموازية، تراجع الدولار الأميركي إلى 4.88 دينار مقابل 4.90 دينار الخميس الماضي بفارق قرشين اثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط سعر صرف اليورو بفارق 6 قروش، مسجلًا 5.50 دينار مقابل 5.56 دينار فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار، فيما بقي الدينار التونسي عند 1.75 دينار. أما سعر كسر الذهب (عيار 18) فقد ارتفع عند مستوى 196 دينارًا مقابل 193 دينارًا، بفارق 3 قروش.

