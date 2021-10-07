«تات نفط» الروسية تعلن استئناف عملها في ليبيا بعد توقفها منذ 2011

منشآت خاصة بشركة «تات نفط» الروسية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «تات نفط» الروسية، استئناف عملها في ليبيا بعد توقفها منذ مارس العام 2011.

جاء ذلك خلال تصريح مقتضب لمستشار المدير العام للشركة فاسيلي موزجوفي، أمس الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وتُعدّ «تات نفط» أولى الشركات الروسية التي دخلت قطاع النفط الليبي، وحصلت على اتفاقية إنتاج مشتركة مدتها 30 عامًا مع الحكومة الليبية من بين 48 شركة عالمية العام 2005، ولدى الشركة عقود بحوض غدامس وسرت، وغالبها يتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، ضمن إطار اتفاق تقاسم الإنتاج.

وسبق أن أفصحت الشركة، في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، عن سعيها إلى دخول مجال التكرير والتصنيع وبناء القدرات في ليبيا فور عودة نشاطها، وكذلك العمل على جلب تقنية الطاقات المتجددة وإدخالها لقطاع النفط الليبي.