اجتماع لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين وزارة الصحة ونظيرتها المصرية

الزناتي خلال اجتماع عبر وسائل الاتصال المغلقة مع مسؤولين في وزارة الصحة المصرية، 6 أكتوبر 2021، (وزارة الصحة)

عقدت وزارة الصحة اجتماعها الثاني مع نظيرتها المصرية، لمناقشة الإجراءات التنفيذية للبدء في تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات بين البلدين، عبر غرفتي الطوارئ المركزيتين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية، محمد الغزيوي، إن الاجتماع تابع تطبيق اتفاق معاملة الليبين مثل المواطنين المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية، وأيضا تزويد ليبيا بإمدادات من الأكسجين الطبي، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية، حسب بيان الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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حضر الاجتماع الذي عقد بوسائل الاتصال عن بُعد، وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة سامي الشعافي، ومستشار وزير الصحة حاتم العوّامي، وممثلون عن وزارة الصحة المصرية.