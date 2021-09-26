الزناتي يناقش آلية تدشين غرفة طوارئ مشتركة بين وزارتي الصحة الليبية والمصرية

اجتماع وزير الصحة علي الزناتي، مع غرفة الطوارئ الصحية في مصر عبر خاصية زوم, 25 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مع غرفة الطوارئ الصحية في مصر، آلية تدشين غرفة طوارئ مشتركة بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزناتي، السبت، مع غرفة الطوارئ الصحية في مصر، عبر تقنية «زووم»، بحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية، ومدير إدارة المشروعات، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومستشار الوزير ومدير مكتبه، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس.

وناقش الاجتماع تجربة الجانبين، في التصدي لجائحة «كورونا»، إذ تم الاتفاق على توحيد كافة الجهود لمكافحة هذه الجائحة، بالإضافة الى مناقشة موضوع تزويد مراكز العزل بالأكسجين السائل.

وتطرق الاجتماع إلى توسيع أوجه التعاون بين الوزارتين، فيما يخص الجانب الصحي وفق الاتفاق الذي تم بين وزيري الصحة بالبلدين في العشرين من أبريل من العام الجاري.

- الزناتي يتفق على إرسال الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي للعلاج في مصر

وفي 17 سبتمبر الحالي، قالت وزارة الصحة إن الزناتي اتفق على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة الزناتي قسم الضمور العضلي العصبي للأطفال بمستشفى معهد ناصر في مصر، واطلع خلال الزيارة على الخدمات الطبية المقدمة، من أجل وضع اتفاقات للتعاون بين المعهد والمراكز الليبية، وإبرام عقود لعلاج الليبيين في «المعهد المتطور».