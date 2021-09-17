الزناتي يتفق على إرسال الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي للعلاج في مصر

جانب من زيارة الدكتور علي الزناتي للمنشآت الطبية في مصر, 17 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن الوزير الدكتور علي الزناتي، اتفق على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة الزناتي، لقسم الضمور العضلي العصبي للأطفال بمستشفى معهد ناصر في مصر، اطلع خلالها على الخدمات الطبية المقدمة، من أجل وضع اتفاقيات للتعاون بين المعهد والمراكز الليبية، وإبرام عقود لعلاج الليبيين في «المعهد المتطور»، وفق بيان لوزارة الصحة الليبية اليوم..

الزيارة جاءت ضمن مشاركة وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، إذ زار الزناتي أيضا اليوم، عددا من المرافق الصحية التعليمية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشملت الزيارات؛ زيارة إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والتي تُعنى بالتدريب المهني الطبي الشامل، وخلال الجولة تم الاتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجالات عدة منها الجراحات المختلفة، والتمريض والعناية الفائقة وغيرها من المجالات؛ عن طريق إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وفي ختام الجولة، زار الزناتي المصانع المتخصصة بصناعة اللقاحات والتطعيمات، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التصنيع، وشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُصنع في مصر، والذي «ثبت فعاليته وسلامته».

- اللجنة العليا الليبية - المصرية توقِّع 13 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية

والخميس، أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، انتهاء اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين عبدالحميد الدبيبة، ومصطفى مدبولي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي، وفق منشور لصفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

جانب من زيارة الدكتور علي الزناتي للمنشآت الطبية في مصر, 17 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

جانب من زيارة الدكتور علي الزناتي للمنشآت الطبية في مصر, 17 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

جانب من زيارة الدكتور علي الزناتي للمنشآت الطبية في مصر, 17 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)