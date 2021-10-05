«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 12:14 مساء
إنقاذ 71 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 13 أغسطس 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)

أعلنت مصادر أمنية إيطالية اعتقال شخص مطلوب للعدالة أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى مدينة مارسالا الصقلية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن «الرجل كان مطلوبا بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية منذ 9 يناير 2019»، وأوضحت أن العناصر من فرقة العمليات المتنقلة التابعة لمديرية شرطة تراباني، ووحدة العمليات الخاصة «ROS» التابعة لقوات الدرك «كارابينييري»، قامت بمساعدة هيئة حماية الموانئ، بـ«تعقبه واعتقاله على متن قارب كان يحمل 20 مهاجرا، يوشك على الغرق قبالة سواحل مارسالا».

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وذكرت المصادر الأمنية أن «الرجل، وهو تونسي يبلغ من العمر 33 عامًا، ينتمي إلى تنظيم إجرامي تونسي مختص بتسهيل الهجرة السرية من السواحل الأفريقية إلى سواحل صقلية»، وأشارت إلى أن «عملية (أبياد) الأمنية أتاحت التعرف على أعضاء التنظيم الإجرامي الخمسة عشر، الذين يقومون لقاء مبالغ كبيرة، بتنظيم عبور مجموعات صغيرة من المواطنين التونسيين، بعضهم مثقل بالإجراءات القضائية، من سواحل تونس إلى تراباني».

وتابعت: «كما تزود العصابة المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بالدعم اللوجستي، وتستثمر عائدات أعمالها في شراء العقارات والقوارب لعمليات العبور»، واختتمت: «الرجل المطلوب موقوف الآن في سجن بيترو تشيروللي في تراباني».

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