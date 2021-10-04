وزير الداخلية يبحث مشاكل الشرطة الزراعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 10:11 مساء
وزير الداخلية يناقش المواضيع الإدارية والقانونية الخاصة بمنتسبي جهاز الشرطة الزراعية (صفحة الوزارة على تويتر)

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، الإثنين، المشاكل التي تواجه جهاز الشرطة الزراعية ووضع الحلول لها، وتذليل العقبات أمام منتسبيه، وفق بيان للوزارة على موقع «تويتر».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية ومدير إدارة الشؤون الإدارية ورئيس مكتب شؤون الضباط ومدير إدارة الشؤون القانونية.

- تنفيذ أمر إخلاء وتسليم أرض معتدى عليها بوادي كعام إلى وزارة الزراعة
- النيابة العامة تعلن إجراءات احتياطية في جرائم التعدي على أملاك الدولة

وبحث الاجتماع المواضيع الإدارية والقانونية الخاصة بمنتسبي جهاز الشرطة الزراعية، وحل المشكلات التي تواجههم.

وكان مكتب النائب العام أعلن أن النيابة العامة أمرت باتخاذ إجراءات في جرائم التعدي على أملاك الدولة. وأصدر النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون، وأخصها جهاز الشرطة الزراعية، بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدي على أملاك الدولة شرق البلاد وجنوبها.

وزير الداخلية يناقش المواضيع الإدارية والقانونية الخاصة بمنتسبي جهاز الشرطة الزراعية (صفحة الوزارة على تويتر)
وزير الداخلية يناقش المواضيع الإدارية والقانونية الخاصة بمنتسبي جهاز الشرطة الزراعية (صفحة الوزارة على تويتر)
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