تنفيذ أمر إخلاء وتسليم أرض معتدى عليها بوادي كعام إلى وزارة الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 11:55 صباحا
إزالة الخيام والأكشاك المخالفة وسط بني وليد. (الإنترنت)

نفذت عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة وجهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن زليتن، الخميس، أمر النائب العام بإخلاء قطعة أرض بمشروع وادي كعام تم التعدي والبناء عليها دون سند قانوني، ما تسبب في سد مجرى الوادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أشار إلى تسليم قطعة الأرض إلى وزارة الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي وضعت حدودا لأرض المشروع، وعلامات الدالة عليها؛ فيما أزالت شركة الخدمات العامة طرابلس البناء الذي تم تشييده بمشروع وادي كعام بالمخالفة وإزاحة مخلفات البناء عن مجراه.

- النيابة العامة تعلن إجراءات احتياطية في جرائم التعدي على أملاك الدولة

و«ثمن» النائب العام مجهودات عناصر الجهات المشار إليها و«حرصهم على الاستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية وإنفاذ القانون رغم الصعوبات القائمة».

والخميس، أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي في جرائم التعدي على أملاك الدولة. وأصدر النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدى على أملاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لا تتجاوز آخر أيام الشهر الجاري مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن «يقدر» الشراكة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا
ليبيا
حظر إعلانات إنقاص الوزن على «بينترست»
طب وصحة
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
ضبط شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام حشيش متجهة من سبها إلى طبرق
ليبيا
أرقام وإحصائيات بعد انتهاء منافسات الجولة الـ15 من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
اليابان: البطيخ المربع ليس صالحا للأكل
كوجينة
أول ضحية للطاعون رجل عاش قبل 5 آلاف سنة
طب وصحة
في رسالة إلى كوبيش.. 16 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بالعودة إلى مخرجات ...
ليبيا
السفارة الأميركية: البيت الأبيض والكونغرس يراقبون ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«الحقيبة الملغومة» تفتح سجالًا معلنًا بين الرئاسي والحكومة: من يُسمي وزير ...
ليبيا
كاركاتير خيري - القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«ريتش»: 12.3% ارتفاعا بتكلفة سلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا.. وقفزة قياسية في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فنان فلسطيني يناضل ضد الاحتلال بـ«غرافيتي» على الجدار الإسرائيلي