النائب إسماعيل الشريف: عاملان يحددان إماكنية تغيير عدد الدوائر البرلمانية والمقاعد

إسماعيل الشريف في جلسة 4 أكتوبر 2021ـ، (صورة من بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب، النائب إسماعيل الشريف، إن أي تغيير في عدد الدوائر البرلمانية أو المقاعد المئتين بقانون انتخاب مجلس النواب، يلزمه توفر عاملين هما الاتفاق على المعايير والزمن.

وأضاف أن بعض النخب السياسية ركزت على معيار الكثافة السكانية وأهملت المساحة الجغرافية، حسب كلمته في جلسة اليوم الإثنين.

وأكمل أن المقترح المقدم بخصوص القانون لم يراعِ البعد الجغرافي، مقترحا عدم إجراء أي تعديلات والإبقاء على نفس عدد الدوائر والمقاعد، مع الإشارة إلى إمكانية مشاركة الأحزاب، لأن المرحلة انتقالية، ويمكن ترك تلك المناقشات إلى فترة مقبلة أكثر استقرارا.