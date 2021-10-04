11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في القبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 08:33 صباحا
حملة تلقيح ضد كورونا، (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلدية، أمس الأحد.

وأظهرت التحاليل سلبية 14 عينة، إضافة إلى الاشتباه في أربع حالات، وشفاء ثلاثة مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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