دورة لإعداد المدربين المتعاونين مع مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة

الدورة التدريبية لإعداد المدربين والمتعاونين مع مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة. (الإنترنت)

أطلق مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة، اليوم الأحد، دورة لتدريب المدربين الأساسيين والمتعاونين مع المكتب، في إطار الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة لخطة المكتب للتجهيز للانتخابات المقبلة.

وقال منسق التوعية والإعلام بمكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة، عبدالحميد ناجي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الدورة تأتي ضمن استعداد المكتب لعملية توزيع بطاقات الناخبين واستكمالًا لتنفيذ خطة التدريب الخاصة بتوزيع بطاقة الناخب.

وذكر ناجي أن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف تدريب المدربين الأساسيين والمتعاونين بالمكتب البالغ عددهم 10 مدربين، لتعريفهم بالإجراءات الخاصة بعملية توزيع البطاقات داخل مراكز التوزيع التابعة للمكتب والبالغ عددها 69 مركز توزيع.

الدورة التدريبية لإعداد المدربين والمتعاونين مع مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة. (الإنترنت)

الدورة التدريبية لإعداد المدربين والمتعاونين مع مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة. (الإنترنت)