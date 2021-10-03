بليحق: مناقشة قانون انتخاب البرلمان في جلسة الإثنين

جلسة مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (الموقع الإلكتروني للمجلس)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، السبت، إن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته المقررة يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل، «قانون انتخاب» البرلمان، وبقية جدول الأعمال السابق.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نشره بليحق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان من المقرر انعقاد جلسة مناقشة قانون انتخاب البرلمان الإثنين 26 سبتمبر الماضي، لكن بليحق أعلن تأجيل الجلسة لـ«إتاحة الفرصة أمام لجنة إعداد مقترح القانون المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2021، لتنتهي من أعمالها.

وأصدر مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية في الثامن من سبتمبر الماضي، ثم أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمه في 12 سبتمبر. وتضمن القانون 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع؛ فيما اعترض 22 نائبا على القانون وقالوا إن المجلس لم يصوت عليه واكتفى بإحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.

- البيان الختامي لمشاورات «النواب والدولة» يدعو لمراقبة دولية للانتخابات الليبية وضمان احترام نتائجها

واحتضنت العاصمة المغربية الرباط على مدى يومي 30 سبتمبر و1 اكتوبر لقاء تشاوريا بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، هدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

ودعا البيان الختامي الصادر عن اللقاء المجتمع الدولي إلى «دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانین متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد» لها.