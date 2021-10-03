بليحق: مناقشة قانون انتخاب البرلمان في جلسة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 02:00 صباحا
جلسة مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (الموقع الإلكتروني للمجلس)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، السبت، إن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته المقررة يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل، «قانون انتخاب» البرلمان، وبقية جدول الأعمال السابق.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نشره بليحق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان من المقرر انعقاد جلسة مناقشة قانون انتخاب البرلمان الإثنين 26 سبتمبر الماضي، لكن بليحق أعلن تأجيل الجلسة لـ«إتاحة الفرصة أمام لجنة إعداد مقترح القانون المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2021، لتنتهي من أعمالها.

وأصدر مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية في الثامن من سبتمبر الماضي، ثم أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمه في 12 سبتمبر. وتضمن القانون 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع؛ فيما اعترض 22 نائبا على القانون وقالوا إن المجلس لم يصوت عليه واكتفى بإحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.

- البيان الختامي لمشاورات «النواب والدولة» يدعو لمراقبة دولية للانتخابات الليبية وضمان احترام نتائجها

واحتضنت العاصمة المغربية الرباط على مدى يومي 30 سبتمبر و1 اكتوبر لقاء تشاوريا بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، هدف إلى الوصول إلى  صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

ودعا البيان الختامي الصادر عن اللقاء المجتمع الدولي إلى «دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانین متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد» لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبة: تدشين صندوق لدعم مناطق إنتاج النفط واستقطاع نسبة من كل برميل يباع ...
ليبيا
الدبيبة: الشركات المصرية تبدأ توسيع وصيانة طريق أجدابيا – الواحات بنهاية العام
ليبيا
البيان الختامي لمشاورات «النواب والدولة» يدعو لمراقبة دولية للانتخابات الليبية ...
ليبيا
هالاند يؤكد عدم تعافيه وإمكانية غيابه عن التصفيات الأوروبية
رياضة عالمية
مفاجآت في قائمة المنتخب المصري لموقعتي ليبيا
رياضة محلية
فرنسيون يشترون غابات.. ما السر؟
علوم وتكنولوجيا
لبدة الأثرية تبحث عن زوار
ثقافة وفن
«كليمنتي» يتسلح بـ27 فارسا لموقعتي مصر في تصفيات المونديال
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للتخلص من جلد الوزة