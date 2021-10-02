«التعليم العالي»: ابتعاث 1500 طالب دراسات عليا إلى جامعة الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 01:31 مساء
وفد وزارة التعليم العالي خلال زيارة جامعة الإسكندرية. (الإنترنت)

قال ممثل وزير التعليم العالي الدكتور أبوبكر محمد عيسى، اليوم السبت، إن الوزارة تعتزم ابتعاث عدد كبير من الطلاب ما يقرب من 1500 طالب للدراسة في مرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، بدلًا من الدراسة بالجامعات التركية والماليزية. 

وأكد عيسى الذي ترأس وفد وزارة التعليم العالي إلى مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين الوزارة وجامعة الإسكندرية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الإسكندرية د.عبدالعزيز قنصوة، للوفد الليبي الذي ضم د.عز الدين عبدالكريم زكري، عضو اللجنة المفوضة من وزارة التعليم العالي، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

حضر اللقاء عن الجانب المصري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث د.أشرف الغندور، والمدير التنفيذي لإدارة شئون الوافدين بالجامعة الدكتورة هالة مقلد، حيث جرى بحث سُبل تسهيل جميع إجراءات الإقامة للطلاب الليبيين.

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وأكد رئيس جامعة الإسكندرية تفعيل منصة «ادرس فى مصر»، مشيرًا إلى التغلب على مشاكل استخراج الإقامة للطلاب الوافدين فى وقت قصير، كما تناول اللقاء أيضًا سُبل تسهيل إجراءات دخول الطلاب الوافدين على «بنك المعرفة المصري»، و«المكتبة الرقمية».

وفد وزارة التعليم العالي خلال زيارة جامعة الإسكندرية. (الإنترنت)
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