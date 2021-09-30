مناقشة مشكلات الطلبة الليبيين في مصر

وفد ليبي بحث في القاهرة إجراءات الإقامة ورسوم المبتعثين للطلبة الليبيين في مصر (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

ناقش وفد ليبي، اليوم الخميس، مشكلات الطلبة الليبيين في مصر، خاصة ملف رسوم المبتعثين المتأخرة، وتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الليبيين أسوة ببعض الجنسيات الأخرى.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية الدكتورة رشا كمال، وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، والملحق الأكاديمي بسفارة ليبيا في القاهرة، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية المكلفة من وزير التعليم العالي وممثل عن اتحاد طلبة ليبيا، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».



إجراءات الإقامة

وتناول اللقاء تسهيل جميع إجراءات الإقامة للطلاب الليبيين. كما أكدت المسؤولة المصرية تفعيل منصة «ادرس في مصر»، التي من خلالها سيتم التغلب على مشاكل استخراج الإقامة للطلاب الوافدين في وقت قصير، حيث يجرى استخراج الموافقة الأمنية للطالب بمجرد تقديمه على تلك المنصة إلكترونياً.

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وتناول اللقاء أيضًا تسهيل إجراءات دخول الطلاب الوافدين على «بنك المعرفة المصري»، و«المكتبة الرقمية»، من خلال حصول الطالب الوافد على البريد الرسمي الجامعي، واستبدال بطاقة الرقم القومي، بصورة جواز السفر كبديل عن الرقم القومي.



رسوم المبتعثين

وفيما يخص الطلاب المبتعثين على نفقة الحكومة الليبية ولم يتم سداد الرسوم، جرى الاتفاق على السماح لهم بمناقشة الرسالة واعتمادها من مجلس الكلية والجامعة، كما يسمح للطالب بدخول الامتحانات لحين إتمام تسديد الرسوم من الملحقية الأكاديمية بسفارة ليبيا.



اتفاقية مرتقبة

كما جرى الاتفاق على التواصل بين وزير التعليم العالي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي لتوقيع اتفاقية تضمن حقوق الطلاب الليبيين الدارسين بمصر أسوة بباقي الطلاب الموفدين من الدول الأخرى لتسهيل الحصول على تخفيض للرسوم الدراسية للطلاب الليبيين.



تخفيض الرسوم

وناقش الوفد الليبي إمكانية تخفيض قيمة تكلفة المواد البحثية، والتي تضرر من ارتفاع قيمتها بعض الطلبة. وإمكانية استرجاع الرسوم الدراسية للطلاب الليبيين خلال فترة الجائحة حسب قرار وزير التعليم العالي المصري.



وأكد مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين محمد بن غلبون، اعتزام وزارة التعليم العالي ابتعاث عدد كبير من الطلاب الليبيين للدراسة في مرحلة الدراسات العليا، وأغلبهم طلاب تقدموا لغرض الحصول على قبول الدراسة بمصر، ولم يتلقوا ردودًا من بعض الجامعات المصرية والتأخير في إجراءاتهم، مما يؤثر على رغبة الدراسة لدى الطلاب مستقبلاً بالساحة المصرية.

وفد ليبي بحث في القاهرة إجراءات الإقامة ورسوم المبتعثين للطلبة الليبيين في مصر (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

وفد ليبي بحث في القاهرة إجراءات الإقامة ورسوم المبتعثين للطلبة الليبيين في مصر (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)