بالصور: «التعليم» ترسل أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 01:33 مساء
إرسال أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر, 1 أغسطس 2021. (وزارة التربية والتعليم)

نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مشاهد من إجراءات إرسال أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر، والمشاركين في امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، للعام الدراسي 2020 – 2021.

وبحسب بيان للوزارة اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يبلغ عدد الطلاب الليبيين الدارسين في المدارس الليبية بمصر 251 طالبًا وطالبة، 120 منهم في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي و131 في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

- وزارة التعليم تقرر تعليق الدراسة حتى 5 أغسطس المقبل

وقالت الوزارة إن هؤلاء الطلاب يدرسون في 4 مدارس هي النّجم الساطع في القاهرة والإسكندرية، وخطوات التّقدم في القاهرة والإسكندرية.

والأربعاء الماضي، قررت وزارة التربية والتعليم، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها إلى 5 أغسطس الحالي، وذلك حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وحرصًا على سلامتهم وأسرهم في ظل استمرار تفشي جائحة «كورونا».

إرسال أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر, 1 أغسطس 2021. (وزارة التربية والتعليم)
إرسال أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر, 1 أغسطس 2021. (وزارة التربية والتعليم)
إرسال أسئلة امتحانات الطلبة الليبيين في مصر, 1 أغسطس 2021. (وزارة التربية والتعليم)
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